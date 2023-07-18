Тимати рассказал, почему ушел со сцены

В 2020 году Тимати покинул основанный им лейбл Black Star. Как признался рэпер, ему захотелось сконцентрироваться на бизнесе и попробовать разные сферы деятельности.

Сейчас артист "не горит желанием" выступать на сцене и записывать хиты. Он с уважением относится к другим музыкантам, которые посвятили творчеству всю свою жизнь, но сам бы он не хотел гастролировать до 60-70 лет.