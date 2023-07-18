Рэпер Тимати рассказал, почему ушел со сцены
Рэпер и бизнесмен Тимати рассказал, почему перестал заниматься музыкой. Причину ухода со сцены артист назвал в беседе с "Пятым каналом".
В 2020 году Тимати покинул основанный им лейбл Black Star. Как признался рэпер, ему захотелось сконцентрироваться на бизнесе и попробовать разные сферы деятельности.
Сейчас артист "не горит желанием" выступать на сцене и записывать хиты. Он с уважением относится к другим музыкантам, которые посвятили творчеству всю свою жизнь, но сам бы он не хотел гастролировать до 60-70 лет.
"Я занимаюсь бизнесом и вообще другими вещами по жизни. Потому что я не хочу застрять в определенном цикле", — рассказал Тимур Юнусов.
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