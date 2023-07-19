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Мать Тимати рассказала, как объясняла дочери расставание родителей

Мать Тимати Симона Юнусова рассказала, как объясняла своей внучке расставание ее родителей. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

Мать Тимати рассказала, как объясняла дочери расставание родителей
© Соцсети

Тимати и Алена Шишкова встречались на протяжении восьми лет. Когда их дочери было шесть лет, возлюбленные расстались. Сейчас девочка проводит много времени с бабушкой Симоной, она же объясняла ей расставание родителей. Мать Тимати рассказала, что объяснила внучке ситуацию "как могла".

Сейчас Шишкова и Тимати иногда воссоединяются во время встреч с дочерью.

Также Симона ответила на критику поклонников о сравнении его нынешней возлюбленной Валентины Ивановой с бывшей девушкой Анастасией Решетовой. Новая пассия начала показывать в социальных сетях свои кулинарные способности после того, как Решетова начала делиться рецептами.

Тимати и Иванову заподозрили в помолвке

Симона Юнусова отметила, что сама уговорила Иванову делиться своими блюдами, и бывшая возлюбленная никак не повлияла на это решение.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Тимати выложила фото в бикини и вызвала споры.

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