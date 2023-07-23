Жена Петросяна впервые за долгое время показала их сына

Татьяна Брухунова поделилась трогательным постом, посвященным своему сыну Вагану. Она отмечает в соцсетях, что для нее он всегда останется маленьким мальчиком, даже когда вырастет в серьезного и внушительного мужчину.

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Поклонники быстро откликнулись на пост и засыпали маму и сына комплиментами. Они отмечают, что оба выглядят очень хорошо и слаженно. Сын Татьяны действительно выглядит как маленький денди в своей шляпке, солнцезащитных очках и стильном костюмчике – словно готовая модель для показа мод.

Соцсети

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в декабре 2019 года, а вскоре после этого, весной 2020-го, у них родился сын Ваган, названный в честь отца Евгения. Обычно Татьяна редко публикует фотографии с сыном, делая это лишь при особых случаях.