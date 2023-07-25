Известная блогерша и певица, более известная под псевдонимом Инстасамка (настоящее имя - Дарья Зотеева) поделилась радостной новостью. О ней она сообщила в своем Telegram-канале.

Муж звезды Олег Еропкин сделал ей роскошный подарок в виде автомобиля стоимостью 30 миллионов рублей. К сообщению она прикрепила эмодзи с поцелуями и сердечками, выражая свою радость.

Поздравления и вопросы о новом автомобиле не заставили себя долго ждать от поклонников Зотеевой. Но блогерша при этом пока не спешит делиться фотографиями своего дорогого подарка в сети.

Напомним, Дарья Зотеева и рэпер Олег Еропкин (Moneyken) вступили в брак в ноябре 2021 года. Музыкант сделал предложение во Франции. Известно, что на торжество Инстасамка не пригласила своего отца, с которым она перестала общаться после ухода из дома.