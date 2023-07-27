Дочь певца Сергея Жукова выпустила первый трек

Дочь солиста "Руки вверх!" Сергея Жукова Ника дебютировала в качестве певицы. Девочка выступила на концерте отца в "Лужниках".

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14-летняя дочь артиста Ника выпустила трек под названием "Девочка-плакса", который для нее написал отец.

Песня является саундтреком к сериалу продюсерской компании Сергея Жукова "Плакса". Премьера состоится в сентябре 2023 года. Дочь артиста играет в проекте одну из ролей.

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Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков является многодетным отцом. По его стопам пошла не только Ника, но и его 13-летний сын Энджел. Мальчик выпустил свой первый трек еще в прошлом году.