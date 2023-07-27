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"Разросся жир": хирург Давы рассказал о его пластической операции

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал, зачем блогер Давид Манукян, известный как Дава, сделал себе операцию на пресс. Об этом пишет издание "СтарХит".

"Разросся жир": хирург Давы рассказал о его пластической операции
© globallookpress.com

Пару лет назад Манукян сделал себе пластическую операцию, чтобы добиться идеального тела. Публика раскритиковала блогера за то, что он прибегнул к радикальным мерам, а не занялся спортом и питанием.

Однако, по словам хирурга Тимура Хайдарова, у Давы хорошая атлетическая фигура, однако у него были проблемы, из-за которых он не смог самостоятельно избавиться от жира на животе. Из-за некачественных косметических процедур у звезды появился фиброз — рубцовые изменения брюшной полости.

"Ему кто-то посоветовал сходить на какие-то аппаратные процедуры, поделать какие-то уколы. И все это привело к тому, что у него зафиброзировался (разросся) жир. Потому и пришлось прибегнуть к услугам пластического хирурга", — объяснил врач.

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После того, как Дава сделал себе пластическую операцию, к хирургу за преображениями тела обратился и певец Филипп Киркоров.

Ранее стало известно, что дочь певца Сергея Жукова выпустила первый трек.

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