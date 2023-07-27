"Разросся жир": хирург Давы рассказал о его пластической операции

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал, зачем блогер Давид Манукян, известный как Дава, сделал себе операцию на пресс. Об этом пишет издание "СтарХит".

Пару лет назад Манукян сделал себе пластическую операцию, чтобы добиться идеального тела. Публика раскритиковала блогера за то, что он прибегнул к радикальным мерам, а не занялся спортом и питанием.

Однако, по словам хирурга Тимура Хайдарова, у Давы хорошая атлетическая фигура, однако у него были проблемы, из-за которых он не смог самостоятельно избавиться от жира на животе. Из-за некачественных косметических процедур у звезды появился фиброз — рубцовые изменения брюшной полости.

"Ему кто-то посоветовал сходить на какие-то аппаратные процедуры, поделать какие-то уколы. И все это привело к тому, что у него зафиброзировался (разросся) жир. Потому и пришлось прибегнуть к услугам пластического хирурга", — объяснил врач.