Предполагаемый любовник Бабкиной ответил на слухи о подаренной ему квартире

Сергей Рябов, которому приписывают статус любовника Надежды Бабкиной, опроверг появившиеся слухи о якобы подаренной ему певицей квартире. Об этом он заявил Woman.ru.

Ранее в СМИ распространили информацию о том, что артистка подарила своему предполагаемому возлюбленному жилье за несколько десятков миллионов рублей.

"Что сделала? Подарила? Боже мой, что за бред? Было бы неплохо, конечно, если бы мне купили квартиру. Я даже от вас впервые такое слышу", — возмутился Рябов.

По его словам, их с 73-летней Надеждой Бабкиной связывают исключительно рабочие отношения. Рябов занимает должность заместителя директора по информационному развитию Московского государственного академического театра "Русская песня". С артисткой они работают вместе уже на протяжении трех лет.