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Жена Павла Прилучного рассказала, куда они улетели на отдых

Актриса Зепюр Брутян поделилась фотографиями с отпуска в социальных сетях. Вместе с мамой Павла Прилучного, его детьми от Агаты Муцениеце и их новорожденным ребенком они улетели на Мальдивы.

Жена Прилучного рассказала, куда они улетели на отдых
© Соцсети

Сначала актер опубликовал совместный снимок семьи в лифте и предложил подписчикам угадать, куда они поедут в отпуск. Однако его супруга оказалась менее терпеливой и раскрыла место назначения в своем личном аккаунте.

Сначала Зепюр Брутян показала видео из аэропорта с сыном Прилучного, подписав его словами "ждем маленький самолет", а затем выложила ролик с видами на Мальдивские острова из иллюминаторов.

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Это стал первый отпуск актрисы после родов. Чтобы прийти в форму после беременности, она два месяца провела в спортзале. На отдыхе семья планирует провести две недели.

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