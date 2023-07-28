Лолита призналась, что отвратительно пела

Певица в интервью «Пятому каналу» рассказала о своих первых шагах на сцене.

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Лолита отметила, что хорошо помнит себя в период начала творческой деятельности, признаваясь, что ее вокал тогда был просто ужасным.

Я не говорю, что сейчас я это делаю хорошо, но это было так отвратительно, — сказала Милявская.

По словам исполнительницы, сейчас она с удивлением вспоминает, что на ее концерты вообще приходили зрители.

Именно поэтому Лолита всегда заступается за молодых, только начинающих свою музыкальную карьеру, исполнителей.