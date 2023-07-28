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Певица Лолита призналась, что отвратительно пела

Певица в интервью «Пятому каналу» рассказала о своих первых шагах на сцене.

Лолита призналась, что отвратительно пела
© Globallookpress.com

Лолита отметила, что хорошо помнит себя в период начала творческой деятельности, признаваясь, что ее вокал тогда был просто ужасным.

Я не говорю, что сейчас я это делаю хорошо, но это было так отвратительно, — сказала Милявская.

По словам исполнительницы, сейчас она с удивлением вспоминает, что на ее концерты вообще приходили зрители.

Именно поэтому Лолита всегда заступается за молодых, только начинающих свою музыкальную карьеру, исполнителей.

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По словам певицы, начинающие певцы, только закончившие обучение в ВУЗах, знакомы, по сути, лишь с теорией исполнения, а практику им предстоит еще наработать. Профессионализм, как отмечает Лолита, приходит с опытом.

Ранее дочь певца Сергея Жукова выпустила первый трек.

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