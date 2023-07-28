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36-летняя певица Юлия Савичева показала, как выглядит без макияжа

Исполнительница в социальных сетях поделилась снимком, на котором предстала перед поклонниками в своей естественной красоте.

36-летняя Савичева показала, как выглядит без макияжа
© Globallookpress.com

На опубликованной фотографии с отдыха в Турции Савичева позирует без макияжа и с мокрыми после купания волосами. Также певица не озаботилась и применением фильтров.

«Такая, какая есть», — подписала снимок певица.

Соцсети

Поклонники исполнительницы пришли в восторг от естественной красоты своей любимицы. Многие написали, что Савичева выглядит потрясающе и практически не изменилась со времен «Фабрики звезд».

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Напомним, что Юлия Савичева стала известна после участия в телевизионном проекте «Фабрика звезд 2», в 2004 году певица приняла участие в конкурсе «Евровидение», где заняла 11 место. Савичева замужем за композитором Александром Аршиновым, вместе они воспитывают дочь Анну.

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