36-летняя Савичева показала, как выглядит без макияжа

Исполнительница в социальных сетях поделилась снимком, на котором предстала перед поклонниками в своей естественной красоте.

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На опубликованной фотографии с отдыха в Турции Савичева позирует без макияжа и с мокрыми после купания волосами. Также певица не озаботилась и применением фильтров.

«Такая, какая есть», — подписала снимок певица.

Соцсети

Поклонники исполнительницы пришли в восторг от естественной красоты своей любимицы. Многие написали, что Савичева выглядит потрясающе и практически не изменилась со времен «Фабрики звезд».