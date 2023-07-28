36-летняя Савичева показала, как выглядит без макияжа

36-летняя певица Юлия Савичева показала, как выглядит без макияжа
Исполнительница в социальных сетях поделилась снимком, на котором предстала перед поклонниками в своей естественной красоте.
На опубликованной фотографии с отдыха в Турции Савичева позирует без макияжа и с мокрыми после купания волосами. Также певица не озаботилась и применением фильтров.
«Такая, какая есть», — подписала снимок певица.
Поклонники исполнительницы пришли в восторг от естественной красоты своей любимицы. Многие написали, что Савичева выглядит потрясающе и практически не изменилась со времен «Фабрики звезд».
Напомним, что Юлия Савичева стала известна после участия в телевизионном проекте «Фабрика звезд 2», в 2004 году певица приняла участие в конкурсе «Евровидение», где заняла 11 место. Савичева замужем за композитором Александром Аршиновым, вместе они воспитывают дочь Анну.