«Ты себя кем считаешь?»: дизайнер Арутюнов — о конфликте с Нюшей

Дизайнер Александр Арутюнов старается поддерживать со своими клиентами хорошие отношения, однако некоторые звезды относятся к его труду неуважительно. К их числу дизайнер отнес певицу Нюшу. Об этом он рассказал в интервью для канала "Мадонна Мур".

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Наряды дизайнера пользуются популярностью как среди российских, так и среди иностранных знаменитостей. При этом Арутюнов отметил, что выходы звезд в его одежде на самом деле не приносят ему никакой прибыли.

По словам Арутюнова, часто знаменитости и вовсе просят отдать им наряд бесплатно. В интервью дизайнер признался, что певица Нюша, обращаясь за его услугами, вместо денег предлагала отметку в соцсетях.

"Ты себя кем считаешь?! Если нормальной звездой, то знай, что каждый труд должен оплачиваться! Не важно какой", — пожаловался дизайнер в "Мадонна Мур".