"Такие скандалы, что кровь стынет": Ефременкова — о расставании с партнером

"Такие скандалы, что кровь стынет": звезда "Дома-2" Юлия Ефременкова рассказала о расставании с Мондезиром
Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур познакомились на шоу "Дом-2". Несмотря на долгие романтические отношения, звездная пара постоянно ссорилась и расставалась. А рождение детей только ухудшило ситуацию. Об этом Ефременкова рассказала в личном блоге.
Недавнее расставание с Мондезиром привело к тому, что Юлию Ефременкову начали обвинять в нежелании мириться с бывшим возлюбленным и отцом своих детей. По словам Ефременковой, их отношения с мужчиной всегда были сложными, а после беременности ситуация стала еще хуже.
"Ссоры были такими, что я на 28-й неделе лежала на сохранении и чуть не родила... Моя родная мамочка, Царство Небесное ей, видела и слышала такие скандалы, что кровь стынет в жилах", — призналась Юлия.
Звезда "Дома-2" также рассказала, что после скандалов даже выгнала Мондезира из дома. Она долгое время не хотела сходиться с ним обратно, однако мама уговорила.
Ефременкова отмечает, что ей не страшно остаться одной из детьми. Мондезир не собирается от них отказываться, старается видеться, когда есть возможность.
"Если женщина все равно идет на разрыв, значит на то есть очень веские причины", — подчеркнула Юлия.
Ранее "Рамблер" писал о том, что звезда "Дома-2" Юлия Ефременкова рассказала, как потеряла брата.