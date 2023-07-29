"Такие скандалы, что кровь стынет": Ефременкова — о расставании с партнером

Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур познакомились на шоу "Дом-2". Несмотря на долгие романтические отношения, звездная пара постоянно ссорилась и расставалась. А рождение детей только ухудшило ситуацию. Об этом Ефременкова рассказала в личном блоге.

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Недавнее расставание с Мондезиром привело к тому, что Юлию Ефременкову начали обвинять в нежелании мириться с бывшим возлюбленным и отцом своих детей. По словам Ефременковой, их отношения с мужчиной всегда были сложными, а после беременности ситуация стала еще хуже.

"Ссоры были такими, что я на 28-й неделе лежала на сохранении и чуть не родила... Моя родная мамочка, Царство Небесное ей, видела и слышала такие скандалы, что кровь стынет в жилах", — призналась Юлия.

Звезда "Дома-2" также рассказала, что после скандалов даже выгнала Мондезира из дома. Она долгое время не хотела сходиться с ним обратно, однако мама уговорила.

Ефременкова отмечает, что ей не страшно остаться одной из детьми. Мондезир не собирается от них отказываться, старается видеться, когда есть возможность.