Влад Соколовский рассказал об отношениях с дочерью после развода

В 2018 году Влад Соколовский и Рита Дакота развелись. В интервью изданию "Леди Mail.ru" певец признался, что испытывал перед дочерью вину.

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Звездная пара развелась из-за предательства Соколовского. После расставания их маленькая дочь Мия осталась жить с Дакотой, а потому Соколовский больше не мог уделять девочке достаточно внимания.

"Я долго испытывал чувство вины, но в какой-то момент понял, что это очень деструктивная история", — признался певец.

По словам Соколовского, нужно уметь делать выводы, но не стоит перебарщивать с рефлексией. От этого не будет легче ни родителю, ни ребенку. Важно работать над ошибками, а не винить себя за них.

После развода Соколовский встретил свою новую возлюбленную Ангелину Суркову, которая вскоре родила певцу сына. Отношения между Сурковой и Мией сложились отличные, отметил бывший участник "Фабрики звезд".

Кроме того, артист подчеркнул, что они с Ритой Дакотой оставили все обиды в прошлом.

"Сегодня мы можем классно проводить время всей нашей дружной и, наверное, для кого-то, странной большой семьей и кайфовать", — рассказал Влад Соколовский.