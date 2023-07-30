Актер Кевин Костнер выгнал бывшую жену в дом для прислуги
Бывшая супруга актера Кевина Костнера Кристин Баумгартнер переехала из их дома в Санта-Барбаре в жилье для обслуживающего персонала. Об этом пишет издание People.
Согласно брачному контракту, заключенному между экс-супругами, Баумгартнер должна освободить семейный дом после развода. Как рассказал источник из окружения пары, модель и дизайнер переедет в дом поменьше, который находится на территории поместья и предназначен для прислуги.
Однако это временное решение, пока Кристин ищет для себя другой дом. Бывшая жена актера не хочет менять район, чтобы дети могли остаться в прежней школе и учиться со своими друзьями.
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