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Актер Кевин Костнер выгнал бывшую жену в дом для прислуги

Бывшая супруга актера Кевина Костнера Кристин Баумгартнер переехала из их дома в Санта-Барбаре в жилье для обслуживающего персонала. Об этом пишет издание People.

Кевин Костнер выгнал бывшую жену в дом для прислуги
© globallookpress.com

Согласно брачному контракту, заключенному между экс-супругами, Баумгартнер должна освободить семейный дом после развода. Как рассказал источник из окружения пары, модель и дизайнер переедет в дом поменьше, который находится на территории поместья и предназначен для прислуги.

Однако это временное решение, пока Кристин ищет для себя другой дом. Бывшая жена актера не хочет менять район, чтобы дети могли остаться в прежней школе и учиться со своими друзьями.

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