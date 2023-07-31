Озвучена последняя просьба покойного мужа Натали

Стала известна последняя просьба покойного мужа певицы Натали
Супруг певицы Натальи Рудиной, известной под творческим псевдонимом Натали, попросил ее не бросать карьеру. Такое желание Александр Рудин оставил в своем завещании, сообщает "Московский комсомолец" с ссылкой на слова брата артистки Антона.
Вчера стало известно о смерти музыкального продюсера. Певица стойко переносит несчастье и не рассчитывает уходить из профессии.
"Наташа ездила на гастроли, ездит и будет ездить. Грубо говоря, это было одним из завещаний Саши. Он просил, чтобы Наташа ни в коем случае не оставляла творчество. Об этом мне сказала сама сестра. Это была просьба Саши", – высказался на этот счет Антон.
Похороны Рудина состоялись в Дзержинске, где сейчас и находится певица. В ближайшее время она планирует вернуться в Москву.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что супруг певицы Натали скончался из-за осложнений после коронавируса.