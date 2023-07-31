Озвучена последняя просьба покойного мужа Натали

"Наташа ездила на гастроли, ездит и будет ездить. Грубо говоря, это было одним из завещаний Саши. Он просил, чтобы Наташа ни в коем случае не оставляла творчество. Об этом мне сказала сама сестра. Это была просьба Саши", – высказался на этот счет Антон.