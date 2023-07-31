"Любовь от семьи и друзей – лучшее лекарство. Я провела месяц вне больницы и могу об этом поразмышлять. <...> Спасибо всем моим ангелам, которые защитили меня и позволили остаться мне в этом мире, чтобы я могла закончить свою работу!", – поделилась эмоциями звезда.