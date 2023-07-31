"Мне повезло, что я жива": Мадонна рассказала о перенесенной болезни
Американская певица, танцовщица и музыкальный продюсер Мадонна призналась в своем личном блоге, что ей повезло остаться в живых после перенесенной бактериальной инфекции.
По словам знаменитости, справиться с недугом ей помогла любовь членов семьи и близких людей. Мадонна выразила им благодарность за оказанную поддержку.
"Любовь от семьи и друзей – лучшее лекарство. Я провела месяц вне больницы и могу об этом поразмышлять. <...> Спасибо всем моим ангелам, которые защитили меня и позволили остаться мне в этом мире, чтобы я могла закончить свою работу!", – поделилась эмоциями звезда.
Ранее стало известно, что после произошедшего Мадонна написала завещание.
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