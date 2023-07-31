Певица Валерия рассказала, почему перестала колоть ботокс
55-летняя Валерия была вынуждена отказаться от инъекций ботокса в лицо. Как сообщила певица в интервью "Леди Mail.ru", она попросту перестала узнавать саму себя.
"Я смотрю на фото того периода и вижу, что выгляжу на них очень странно: лицо как не мое, просто кошмар. Выражение лица ужасно изменилось из-за ботокса. Уж лучше буду морщить лоб, тем более что под челкой все равно не видно", – высказалась на этот счет артистка.
Звезда также рассказала о том, как ухаживает за кожей лица. По ее словам, она пользуется аптечной косметикой и не считает нужным переплачивать за дорогие крема.
"Но если находитесь в поиске того самого крема, который вас и от морщин избавит, и кожу в тонус приведет, спешу вас расстроить – по моим наблюдениям, средства за 500 рублей и 50 000 рублей ничем особо не отличаются", – поделилась Валерия своим мнением.
Один из залогов успеха, по мнению певицы, достаточное очищение кожи и нанесение увлажняющего крема.