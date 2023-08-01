Бородина показала заменившего ей отца итальянца

Популярная телеведущая Ксения Бородина вместе со своими дочерьми отправилась на Капри. Это место особенное для нее — сюда она часто приезжала, будучи ребенком, чтобы провести время с матерью и отчимом.

Мама Бородиной развелась с ее отцом и повторно вышла замуж за итальянского архитектора. Биологического отца Ксении больше нет в живых. Обида на бросившего ее родителя сопровождала ее в течение всей жизни, но лишь после его ухода она смогла найти в себе силы прощения.

В новом видео в соцсетях, Ксения показала своего отчима, который воспитывал ее с детства. Он оказался очень образованным и представительным мужчиной, всегда безупречно одетым. Он очень ласково и трепетно относится к своим внучкам.

Соцсети

«Это мой красивый отчим, который не стареет, и кажется, что ему до сих пор только 41 год», — гордо сказала телезвезда.