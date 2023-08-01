Куркова показала первое фото с дочерью

Недавно 42-летняя актриса Равшана Куркова вновь стала мамой. Она родила дочь, однако информацию об отце ребенка звезда предпочитает умалчивать. Накануне она опубликовала первое фото с наследницей в своих соцсетях.

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На кадре показана маленькая пухленькая ручка девочки, которая держит Равшану за большой палец. При этом лицо малышки на снимке не показано.

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Поклонники порадовались за артистку, подчеркнув, что рады положительной динамике в личной жизни звезды после расставания с экс-возлюбленным, миллионером Сергеем Амаряном. Напомним, причиной разрыва с гражданским мужем послужили его измены.