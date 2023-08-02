Модель и бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова вновь решилась на пластическую операцию. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

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По мнению поклонников, на такой шаг звезда решилась после участия в шоу "Наследники и самозванцы". Зрители увидели модель без фоторедакторы и ее внешность подверглась критике. Зрители обратили внимание на то, что у Шишовой отекло и опустилось лицо.

Кадр из шоу "Наследники и самозванцы"

Шишкову раскритиковали за внешность, так как зрители уверены: все, что происходит со звездой сейчас — результат предыдущих операций.

Теперь звезда вновь решила лечь под нож хирурга: "Жду анестезиолога. Будет операция. Я безумно волнуюсь, но будет красота".