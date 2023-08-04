Тори Спеллинг переехала в трейлер из-за проблем с финансами

Американская актриса Тори Спеллинг и звезда сериала "Беверли Хиллз, 90210" переехала жить в трейлер из-за проблем с финансами. Об этом сообщает Entertainment Tonight со ссылкой на инсайдера.

Источник сообщил, что в доме актрисы появилась плесень, из-за которой он стал непригоден для жизни. Она не смогла арендовать другое жилье из-за финансовых трудностей, поэтому переселилась в трейлер с пятью детьми.

Отмечается, что до этого Спеллинг жила в дешевом мотеле. Дети, в свою очередь, воспринимают ситуацию как долгосрочный отпуск.

В июне выяснилось, что актриса разводится с супругом, актером Дином Макдермоттом. Причиной стали многочисленные измены со стороны мужа.