Тори Спеллинг переехала в трейлер из-за проблем с финансами
Американская актриса Тори Спеллинг и звезда сериала "Беверли Хиллз, 90210" переехала жить в трейлер из-за проблем с финансами. Об этом сообщает Entertainment Tonight со ссылкой на инсайдера.
Источник сообщил, что в доме актрисы появилась плесень, из-за которой он стал непригоден для жизни. Она не смогла арендовать другое жилье из-за финансовых трудностей, поэтому переселилась в трейлер с пятью детьми.
Отмечается, что до этого Спеллинг жила в дешевом мотеле. Дети, в свою очередь, воспринимают ситуацию как долгосрочный отпуск.
В июне выяснилось, что актриса разводится с супругом, актером Дином Макдермоттом. Причиной стали многочисленные измены со стороны мужа.
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