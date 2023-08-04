Сестра Селин Дион рассказала о самочувствии звезды

Известная канадская певица Селин Дион была вынуждена отменить концертный тур из-за редкой болезни, которая лишила ее возможности выходить на сцену. О том, как себя чувствует артистка, рассказала ее сестра - Клодет Дион - в интервью Le Journal de Montreal. Об этом сообщает SheMazing.

Селин Дион страдает редким неврологическим заболеванием - синдромом мышечной скованности, который проявляется ригидностью мышц, спазмами, падениями, а также воздействует на голосовые связки. Сейчас певица в своем доме в Лас-Вегасе, а присматривает за ней ее другая сестра Линда с сыновьями.

«Я искренне думаю, что в основном ей сейчас нужен отдых. Она всегда делает все возможное, старается быть лучшей из лучших в своей области», — сообщила Клодетт.