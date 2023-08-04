Дочь Любови Успенской резко высказалась о хирурге Хайдарове

Восходящая звезда отечественного шоу-бизнеса Татьяна Плаксина - дочь популярной российской певицы Любови Успенской - выступила с критикой известного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Об этом пишет "Пятый канал".

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Корреспондент 5-tv.ru поговорил с Татьяной Плаксиной на презентации ее нового клипа "Плечи", который она выпустила под творческим псевдонимом Pacha Tati. В ходе беседы артистка назвала пластического хирурга Тимура Хайдарова "мясником" и "хайповщиком" и призвала его "топить".

Скандал вокруг Тимура Хайдарова продолжает развиваться. В непрофессионализме его обвинили известные российские певицы Любовь Успенская и Слава. Они рассказали о том, как неудачно им провели пластику груди. Обеим пришлось исправлять работу хирурга в других клиниках.

Защищать честь и достоинство Тимура Хайдарова в суде взялся известный российский адвокат Александр Добровинский.