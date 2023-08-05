Натали Портман сняла обручальное кольцо

Актрису Натали Портман сфотографировали в Сиднее без обручального кольца. Происходящее связывают со слухами об измене ее мужа, хореографа и танцора Бенжамена Мильпье. Об этом сообщает издание People.

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4 августа Натали Портман прилетела в Сидней, чтобы посетить саммит в поддержку женской футбольной команды, которую она основала. Во время прогулки по городу актрису заметили без обручального кольца. За два месяца до этого во французском издании Voici появилось сообщение о том, что супруг Натали Бенжамен Мильпье изменил ей.

"Он понимает, что совершил огромную ошибку, и делает все возможное, чтобы Натали простила его и сохранила их семью", — рассказал анонимный источник People.

Знаменитости прожили в браке 11 лет. У них есть сын и дочь.