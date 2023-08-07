"Я не сдаюсь": Белла Хадид – о лечении болезни Лайма

"Я не сдаюсь": Белла Хадид рассказала о лечении болезни Лайма
26-летняя супермодель Белла Хадид на протяжении несколько лет борется с болезнью Лайма. В последнее время девушка не появлялась на публике, однако на днях вернулась в социальные сети и поделилась с подписчиками эмоциями от прохождения лечения.
Звезда выложила несколько фотографий, на которых она в том числе предстала во время прохождения лечебных процедур. Белла рассказала о непростом опыте борьбы с недугом, гордости за себя, а также выразила благодарность своей семьи, близким людям и коллегам, которые с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации.
"Единственное, что я хочу сказать вам всем. Во-первых, со мной все в порядке, и вам не нужно за меня беспокоиться. Во-вторых, я бы ничего не изменила ни за что на свете. Если бы мне пришлось пройти через все это снова, чтобы попасть сюда, в этот момент, в котором я нахожусь прямо сейчас, со всеми вами, я бы прошла через все это снова. Это сделало меня той, кем я являюсь сегодня".
В отдельном посте Хадид поблагодарила своего пса, который "ни на секунду" не отходил от нее во время лечения.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что состояние Беллы Хадид ухудшается из-за болезни Лайма.