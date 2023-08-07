"Я не сдаюсь": Белла Хадид – о лечении болезни Лайма

"Единственное, что я хочу сказать вам всем. Во-первых, со мной все в порядке, и вам не нужно за меня беспокоиться. Во-вторых, я бы ничего не изменила ни за что на свете. Если бы мне пришлось пройти через все это снова, чтобы попасть сюда, в этот момент, в котором я нахожусь прямо сейчас, со всеми вами, я бы прошла через все это снова. Это сделало меня той, кем я являюсь сегодня".