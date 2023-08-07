Виктория Макарская призналась, что не хотела выходить замуж из-за ухода отца из семьи
Певица и продюсер Виктория Макарская рассказала в своем личном блоге, что долгое время не планировала выходить замуж. На планы в жизни таким образом повлиял уход отца Виктории из семьи.
По словам артистки, она тяжело переживала развал семьи и боялась, что подобное может повториться в будущем с ее детьми.
"Когда мне было 10 лет, я переживала самое больное и мучительное для меня время. Папа ушел из семьи и перестал со мной общаться. Совсем. И я тогда твердо решила никогда не выходить замуж, чтобы мои дети не переживали такое же горе".
Макарская также выразила благодарность своему супругу за его верность и трепетное отношение к детям.
"И если бы я не встретила своего супруга, замуж ни за кого другого не вышла бы. Своему любимому мужу Антону Макарскому я благодарна за то, что он даже представить себе не может, что возможно бросить своих детей".