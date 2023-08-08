Крис Нот признался в измене жене

Актер Крис Нот признался, что он изменял своей жене Таре Уилсон. Эту неожиданную информацию он раскрыл в эксклюзивном интервью для USA Today.

В словах Криса Нота, он осознал, что его действия убивают жену и оценил их как не очень достойные. Однако, по его мнению, это не преступление. Актер, известный своим участием в сериале "Секс в большом городе", подчеркнул, что хочет быть честным и открытым.

"Вы даете себе те же оправдания, что и многие мужчины, — это просто небольшая интрижка на стороне, и это весело. Вы никому не причиняете вреда", — заявил артист.

Напомним, Тара Уилсон и Крис Нот поженились в 2012 году. Сейчас супруги воспитывают двух сыновей - 15-летнего Ориона и 3-летнего Китса.