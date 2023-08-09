Поклонники раскритиковали платье Риты Дакоты для венчания
Поклонники Риты Дакоты негативно отреагировали на образ для венчания. Гневный комментарий она репостнула в своем Telegram-канале.
Рита Дакота вместе со своим супругом Федором Белогаем обвенчалась в Грузии. Звезда поделилась фотографиями с торжества в социальных сетях. После этого поклонники отметили, что певица была в слишком откровенном для венчания наряде. Они указали ей на слишком глубокое декольте для церкви.
Дакота решила ответить поклонникам. Она пояснила, что на платье был не вырез, а тонкая бежевая сетка. На фото оно выглядит откровенным, но в жизни смотрится по-другому.
"На самом деле платье довольно скромное было. И там не вырез, а бежевая тонкая ткань в разрезе. Батюшка это платье согласовал", — написала она в своем канале.
Ранее сообщалось, что Дакота изменила фамилию.