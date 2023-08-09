Рита Дакота вместе со своим супругом Федором Белогаем обвенчалась в Грузии. Звезда поделилась фотографиями с торжества в социальных сетях. После этого поклонники отметили, что певица была в слишком откровенном для венчания наряде. Они указали ей на слишком глубокое декольте для церкви.