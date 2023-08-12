Евангелиста раскрыла правду об отношениях с Хайек

Линда Евангелиста, известная супермодель, раскрыла детали своих отношений с актрисой Сальмой Хайек. В ходе интервью журналу Vogue она поделилась, как Хайек стала для ее сына второй матерью.

В 2007 году Линда родила ребенка от французского миллиардера Франсуа-Анри Пино. Однако Пино предпочел отношения с Сальмой Хайек, которая также была в ожидании наследника от него. В настоящее время сын Линды проводит много времени в доме своего отца, где у него вторая семья.

Тем не менее, Евангелиста не испытывает злобы к Хайек за это. Она поделилась случаем, который демонстрирует заботу актрисы о ней. Сальма оказала поддержку, когда Линда заболела в День Благодарения. Хайек прибыла к ней в гости и устроила праздничный ужин.

"И она целый день провела на кухне и сама готовила. Без чьей-либо помощи. Только дети помогли ей в конце. Она устроила пир — красивую, красивую еду", — вспомнила супермодель.

Также стоит отметить, что в том же году, когда Линда Евангелиста стала мамой сына от Франсуа-Анри Пино, Сальма Хайек родила дочь от того же бизнесмена. Дети обеих звезд стали сверстниками.