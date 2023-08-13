"Приношу бабки к ее ногам": муж Дакоты — о семейных финансах

"Приношу бабки к ее ногам": муж Риты Дакоты рассказал, кто обеспечивает семью
Вторым мужем певицы Риты Дакоты стал блогер и коуч Федор Белогай. Однако многие поклонники Дакоты считают, что Белогай лишь пользуется ее деньгами. В своем Telegram-канале муж певицы раскрыл, кто именно обеспечивает семью.
Фанаты Риты Дакоты опасались, что блогер и коуч Белогай сошелся с певицей исключительно из-за ее заработка и популярности. В личном блоге Федор Белогай решил пресечь эти слухи. По словам мужа Дакоты, мужчина должен стремиться к тому, чтобы его возлюбленной не нужно было "пахать и выживать".
Федор отметил, что сейчас он полностью обеспечивает семью, в то время как певица продолжает заниматься музыкой.
"Женщина заряжает меня своей верой, своими желаниями, красотой, творчеством. А я это все заземляю и превращаю в бабки, приношу их к ее ногам, она от этого радуется еще больше. Хочет — работает, хочет — не работает. Это ее выбор", — высказался Федор Белогай.
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