"Приношу бабки к ее ногам": муж Дакоты — о семейных финансах

"Женщина заряжает меня своей верой, своими желаниями, красотой, творчеством. А я это все заземляю и превращаю в бабки, приношу их к ее ногам, она от этого радуется еще больше. Хочет — работает, хочет — не работает. Это ее выбор", — высказался Федор Белогай.