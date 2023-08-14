"Остаешься совсем один": певица МакSим рассказала об алкоголизме и борьбе с ним
В июле певица Марина Абросимова, многим знакомая под сценическим псевдонимом МакSим, призналась в борьбе с алкогольной зависимостью. Спустя месяц артистка впервые поделилась эмоциями, которые она испытывает в этот непростой для себя период жизни, сообщает StarHit.
По словам Марины, изначально при столкновении с какими-либо проблемами складывается впечатление, что, если выпить, то они на время, но все же исчезнут. Уже позднее приходит осознание последствий от такого подхода к трудностям.
"В состоянии опьянения человек не очень адекватно воспринимает свои реакции. И кажется, так легко сказать – да пошло оно все! И таким образом все постепенно и уходит – семья, работа, общение, друзья, даже родители в итоге отворачиваются. Ты остаешься совсем один. Я поняла, что могу потерять все", – призналась певица.
Она в том числе рассказала о своем отце, который имел аналогичную зависимость, но смог с ней справиться и отказаться от алкоголя навсегда.
"Помню, мне 7 лет, солнечный день, и он идет к нам с мамой навстречу…. А я его, честно говоря, тогда уже побаивалась. Папа подошел, обнял меня, подарил огромную куклу и сказал, что больше никогда не придет домой пьяным".
Сейчас глава семьи всячески поддерживает любимую дочь и делится с ней своими ощущениями, которые проживал в то время.