"В состоянии опьянения человек не очень адекватно воспринимает свои реакции. И кажется, так легко сказать – да пошло оно все! И таким образом все постепенно и уходит – семья, работа, общение, друзья, даже родители в итоге отворачиваются. Ты остаешься совсем один. Я поняла, что могу потерять все", – призналась певица.