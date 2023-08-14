Жена Петросяна рассказала, почему не взяла его фамилию

Татьяна Брухунова, супруга Евгения Петросяна, рассказала, почему не взяла фамилию мужа. Об этом она сообщила в социальных сетях, отвечая на вопросы подписчиков.

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Сама она поделилась постом, в котором рассказала, что идет на свидание с мужем. Одна из поклонниц задала вопрос о том, почему Брухунова не берет фамилию мужа. Она ответила, что считает эту традицию устаревшей.

"Я дочь своего отца", — заявила она.

Также Брухунова рассказала об уходе за собой. Подписчики поинтересовались, какие процедуры она делает у косметолога. Она ответила, что регулярно посещает врача, но названия процедур говорить не будет, так как считает это небезопасным.

Она отметила, что долгое время боролась с акне — на протяжении восьми лет. Заболевание изменило ее внешность, но вылечить его она смогла только со специалистом.