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Брухунова рассказала, почему не взяла фамилию Петросяна

Татьяна Брухунова, супруга Евгения Петросяна, рассказала, почему не взяла фамилию мужа. Об этом она сообщила в социальных сетях, отвечая на вопросы подписчиков.

Жена Петросяна рассказала, почему не взяла его фамилию
© Соцсети

Сама она поделилась постом, в котором рассказала, что идет на свидание с мужем. Одна из поклонниц задала вопрос о том, почему Брухунова не берет фамилию мужа. Она ответила, что считает эту традицию устаревшей.

"Я дочь своего отца", — заявила она.

Также Брухунова рассказала об уходе за собой. Подписчики поинтересовались, какие процедуры она делает у косметолога. Она ответила, что регулярно посещает врача, но названия процедур говорить не будет, так как считает это небезопасным.

Жена Евгения Петросяна прокомментировала слухи о разладе в семье

Она отметила, что долгое время боролась с акне — на протяжении восьми лет. Заболевание изменило ее внешность, но вылечить его она смогла только со специалистом.

Ранее сообщалось, что жена Петросяна впервые за долгое время показала их сына.

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