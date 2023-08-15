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"Хотела бы крепкую семью": МакSим рассказала о планах на будущее

На днях певица МакSим вышла на связь с подписчиками, а также рассказала изданию StarHit о лечении от алкоголизма, личной жизни и планах на будущее.

По словам артистки, сейчас она не состоит в отношениях, однако хотела бы завести семью.

"При этом именно сейчас, наверно, я впервые в жизни понимаю, что хотела бы настоящую крепкую семью. Хочется каких-то уютных домашних пледиков, вкусного ужина, романтики, простых вещей. Раньше я как-то была не готова, не созрела. А теперь, мне кажется, могу очень вдохновлять, привносить полноту и уют в жизнь", – высказалась на этот счет МакSим.

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Вместе с тем она обратила внимание, что не собирается с этим торопиться. На данный момент певице прежде всего важно уделить время себя и заняться собственным развитием. Так, например, МакSим, возможно, поступит в университет и получит еще одно образование.

Ранее певица рассказала о поддержке своего отца, который переживал аналогичный тяжелый период в своей жизни.

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