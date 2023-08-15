"При этом именно сейчас, наверно, я впервые в жизни понимаю, что хотела бы настоящую крепкую семью. Хочется каких-то уютных домашних пледиков, вкусного ужина, романтики, простых вещей. Раньше я как-то была не готова, не созрела. А теперь, мне кажется, могу очень вдохновлять, привносить полноту и уют в жизнь", – высказалась на этот счет МакSим.