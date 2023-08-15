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Светлана Бондарчук стала мамой в третий раз

Сегодня Светлана Бондарчук и Сергей Харченко отмечают 3 года совместной жизни в браке. В честь праздничной даты модель и телеведущая выложила в личном блоге снимок с мужем, а после него – совместную фотографию с сыном, рождение которого, как оказалось, супруги скрывали на протяжении нескольких месяцев.

54-летняя Светлана Бондарчук родила сына
© globallookpress.com

На ней улыбающаяся Светлана стоит на улице и держит наследника на руках. Однако лицо мальчика не видно.

Соцсети

"А полгода назад у нас родился сын. Петр Сергеевич Харченко. Поздравляйте", – так звезда подписала пост.

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Подписчики не оставили без внимания публикацию.

"Недавно на вас подписана, восхищаюсь, рада за вас", "Как же круто. Вы герой", "Красавцы какие", – такими комментариями делились пользователи.

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