54-летняя Светлана Бондарчук родила сына

Светлана Бондарчук стала мамой в третий раз
Сегодня Светлана Бондарчук и Сергей Харченко отмечают 3 года совместной жизни в браке. В честь праздничной даты модель и телеведущая выложила в личном блоге снимок с мужем, а после него – совместную фотографию с сыном, рождение которого, как оказалось, супруги скрывали на протяжении нескольких месяцев.
На ней улыбающаяся Светлана стоит на улице и держит наследника на руках. Однако лицо мальчика не видно.
"А полгода назад у нас родился сын. Петр Сергеевич Харченко. Поздравляйте", – так звезда подписала пост.
Подписчики не оставили без внимания публикацию.
"Недавно на вас подписана, восхищаюсь, рада за вас", "Как же круто. Вы герой", "Красавцы какие", – такими комментариями делились пользователи.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Рианна стала мамой во второй раз.