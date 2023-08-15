54-летняя Светлана Бондарчук родила сына

Сегодня Светлана Бондарчук и Сергей Харченко отмечают 3 года совместной жизни в браке. В честь праздничной даты модель и телеведущая выложила в личном блоге снимок с мужем, а после него – совместную фотографию с сыном, рождение которого, как оказалось, супруги скрывали на протяжении нескольких месяцев.