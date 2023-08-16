"Мне стало тяжело ходить": Бьянка рассказала о серьезной операции

Российская певица Бьянка рассказала, что перенесла серьезную операцию. Об этом сообщает "Пятый канал".

После возвращения певицы на сцену, поклонники не узнали ее. Звезда появилась на публике с лишними килограммами и отеками, появились слухи, что она злоупотребляет алкоголем.

Однако Бьянка рассказала, что испытала сильный стресс, в результате которого произошел гормональный сбой. Кроме того, она перенесла серьезную операцию, после которой она восстанавливалась два с половиной месяца. Это и стало причиной появления лишнего веса, который только мешал.

"Мне стало тяжело ходить, тяжело танцевать, тяжело петь, тяжело жить, тяжело спать и даже тяжело есть"

Сейчас она занимается своим здоровьем и телом: регулярно посещает спортзал и села на низкоуглеводную диету. Сейчас она уже сбросила десять килограммов и не планирует на этом останавливаться.