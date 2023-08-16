Сергей Зверев оставил приемного сына без наследства

Шоумен Сергей Зверев вычеркнул из завещания своего приемного сына Сергея. Об этом ребенок звезды сообщил в интервью "Пятому каналу".

По словам Зверева-младшего, отец добавил его в список нежелательных наследников.

Сергей отметил, что не поддерживает связь с приемным отцом. Сейчас мужчина живет в Коломне, где работает звукооператором и художником по свету в Доме культуры.

Зверев-младший признался, что страдает от проблем со здоровьем – его мучают астма и острый бронхит. Однако заняться лечением и отправиться к врачу Сергей не может, поскольку у него нет прописки и регистрации, а лечение в частной клинике для него не по карману.