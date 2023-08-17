"Нервы не выдержали": стали известны причины развода Бритни Спирс

"Сначала Сэм мирился с этим, но его нервы не выдержали. Близкие к паре люди рассказали о глубоких проблемах в их отношениях в течение последних месяцев... Сэм не часто ночевал дома, и, как сообщают, Бритни вступала с ним в драки и постоянно кричала", - заявил источник.