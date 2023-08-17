"Нервы не выдержали": стали известны причины развода Бритни Спирс
Певица Бритни Спирс готовится к разводу с мужем Сэмом Асгари. Об этом пишет TMZ.
Как сообщил изданию источник, причиной расставания через два года после заключения брака стало нестабильное поведение знаменитости. Певица часто дралась с супругом из-за того, что он не ночевал дома. Кроме того, пара постоянно подозревала друг друга в неверности.
"Сначала Сэм мирился с этим, но его нервы не выдержали. Близкие к паре люди рассказали о глубоких проблемах в их отношениях в течение последних месяцев... Сэм не часто ночевал дома, и, как сообщают, Бритни вступала с ним в драки и постоянно кричала", - заявил источник.
Сейчас певица готовит документы для суда.
Бритни Спирс и Сэм Асгари начали встречаться в 2016 году, а поженились в сентябре 2021 года. Супруги заключили брачный контракт, и теперь Асгари не может претендовать на имущество знаменитости.