"Попасть в мои обзоры – большая честь": Рогов ответил на критику Кудрявцевой

Недавно стилист, ведущий и блогер в ходе одного из выпусков развлекательного шоу озвучил имена российских звезд, которые, по его мнению, не имеют чувства стиля. В список вошла в том числе Лера Кудрявцева.

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Телеведущая не оценила сказанного и ответила на нелестное мнение Рогова в своем личном блоге, выставив некоторые образы стилиста с саркастическими подписями.

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Стилист, в свою очередь, тоже не смолчал и прокомментировал происходящее в своем телеграмм-канале.

"Шоу-бизнес реально так серьезно к себе относится???? Теперь понятно, почему после "обзоров луков звезд" русские селебрити на нас обижаются! Я был уверен, что они одеваются, чтобы с них угорали и их обсуждали...", – высказался на этот счет Рогов.

Александр обратил внимание, что подобные обзоры представляют собой юмористический формат, в рамках которого он со своими гостями обсуждает образы и одежду, не переходя на личности и не желая кого бы то ни было обидеть.

"Стиль – тонкое понятие – кому-то нравится, а кому-то нет. И вообще, попасть в мои обзоры – большая честь!!!".

В заключение блогер обратился к пользователям с просьбой воздержаться от оскорблений в отношении Леры Кудрявцевой.