"Я старею!": Шарлиз Терон — о пластической операции

В последнее время ходит много слухов о том, что 48-летняя Шарлиз Терон сделала себе подтяжку лица. Однако актриса утверждает, что не прибегала к помощи пластических операций. Об этом она рассказала в интервью для издания Allure.

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По словам Шарлиз Терон, многие люди постоянно спрашивают о том, что именно актриса сделала со своим лицом, и пытаются уличить ее в пластической операции. Но Терон отмечает, что она не делала подтяжку лица: все дело в возрасте.

"Мое лицо меняется, и мне нравится, что оно меняется и стареет... Это не значит, что я сделала плохую пластическую операцию. Просто так бывает", — подчеркнула актриса в интервью.

Однако Шарлиз Терон также заявила, что ей не нравятся двойные стандарты. Она не считает, что "мужчины стареют как изысканные вина, а женщины — как срезанные цветы". По мнению актрисы, каждая женщина имеет право стареть так, как ей удобно, в том числе и с помощью пластических операций.