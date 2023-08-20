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Певец Григорий Лепс набил на груди формулу Эйнштейна

Певец Григорий Лепс сделал на груди татуировку в виде формулы Эйнштейна E=mc2. Об этом сообщает издание "СтарХит".

Григорий Лепс набил на груди формулу Эйнштейна
© РИА Новости

Как рассказал 61-летний артист в интервью во время фестиваля "Таврида.АРТ", он выбрал такую татуировку, чтобы быть более энергичным.

Кроме того, Лепс заявил, что чувствует себя в Крыму, где прошло мероприятие, как дома.

"Я сочинский человек, крымский человек, ощущаю себя здесь как дома. Это моя родина. Вся Россия — моя родина и место силы", — сказал певец.

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А недавно артиста не пустили в родную школу в Краснодарском крае. Лепс захотел посмотреть, как изменилось место, в котором он учился, но охранник ему отказ, потому что в образовательное учреждение нельзя зайти просто так без ребенка.

Ранее дочь Юлии Началовой высказалась о сравнениях с матерью.

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