Певец Григорий Лепс набил на груди формулу Эйнштейна
Певец Григорий Лепс сделал на груди татуировку в виде формулы Эйнштейна E=mc2. Об этом сообщает издание "СтарХит".
Как рассказал 61-летний артист в интервью во время фестиваля "Таврида.АРТ", он выбрал такую татуировку, чтобы быть более энергичным.
Кроме того, Лепс заявил, что чувствует себя в Крыму, где прошло мероприятие, как дома.
"Я сочинский человек, крымский человек, ощущаю себя здесь как дома. Это моя родина. Вся Россия — моя родина и место силы", — сказал певец.
А недавно артиста не пустили в родную школу в Краснодарском крае. Лепс захотел посмотреть, как изменилось место, в котором он учился, но охранник ему отказ, потому что в образовательное учреждение нельзя зайти просто так без ребенка.
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