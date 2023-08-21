Сын Децла захотел наладить отношения с родственниками
Сын рэпера Децла Антоний Киселев рассказал, что хотел бы начать общаться с родственниками по линии отца. Он дал интервью Пятому каналу.
Киселев признался, что впервые увидел дедушку, продюсера Александра Толмацкого, на похоронах отца. Он рассказал, что Децл перестал с ним контактировать после того, как ушел из дома.
"Я просто хочу дедушку. У меня никогда не было дедушки", — объяснил свое желание восстановить родственные связи сын музыканта.
Александр Толмацкий долгое время отказывался признавать внука, не считая его принадлежащим к своей семьей. Однако спустя время продюсер сказал, что хочет забыть все обиды и начать общаться с Антонием Киселевым.
Рамблер: главные новости