Сиделка Киркорова раскрыла правду об их отношениях

Недавно стало известно о разводе отца Филиппа Киркорова, Бедроса Киркорова, с его долголетней супругой Людмилой Смирновой, с которой он прожил в браке с 1997 года. Публика начала сплетничать, предполагая, что в громком разрыве отношений между супругами сыграла роль сиделка Бедроса Филипповича, Олеся Мельникова, пишет Starhit.

Однако, по словам самих заинтересованных, между Бедросом Киркоровым и Олесей Мельниковой не было никакого романа. Олеся заботится о 91-летнем артисте как о родном человеке. В беседе с представителями прессы она подчеркнула, что она помогает ему, относясь к нему с уважением и любовью, но романтических отношений между ними нет.

«Я ему помогаю — и больше ничего. К Бедросу Филипповичу отношусь тепло, уважительно, с любовью, как к человеку очень порядочному, доброму и светлому. Поначалу мне было от этих слухов очень некомфортно, я даже болезненно это воспринимала. А потом поняла: я же появилась рядом с известным человеком, и такие слухи неизбежны. Я перед Богом чиста, я знаю, какие у нас отношения, и Бедрос Филиппович тоже знает…» — подчеркнула Олеся Мельникова.

Стоит отметить, что Олеся ранее была поклонницей Филиппа Киркорова и занималась украшением ручной работы. Их знакомство началось на одном из концертов артиста, где Олеся хотела подарить ему брошь, сделанную ей самой. Однако на этом концерте она познакомилась с Бедросом Киркоровым. По словам Филиппа, Олеся работала бесплатно в начале своей заботы о нем, но вскоре артист решил вознаградить ее материально за ее преданность и труд.