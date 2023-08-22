Память о легендарном актере Александре Абдулове, который скончался 15 лет назад в возрасте 54 лет, продолжает жить в сердцах его близких и поклонников. Жена актера, Юлия Абдулова, выразила желание создать дом-музей, где бы фанаты могли приходить и почерпнуть вдохновение из его наследия.

Внимание общественности привлекла недавняя активность Юлии Абдуловой в социальных сетях, где она поделилась фотографиями своей дочери Евгении и воспоминаниями о своем покойном муже. Недавно она провела виртуальную экскурсию по дому, в котором актер жил в последние годы своей жизни, опубликовав ролик.

По словам Юлии, в доме все осталось таким же, как при жизни Александра Абдулова – старое пианино, голубой камин с росписью, рабочее место с книжным шкафом, а также архивные фотографии, статуэтки и картины. Идея о создании дома-музея в честь актера стала предметом обсуждения среди поклонников, которых Юлия обратилась с вопросом: "Может, и правда дом-музей сделать? И хотя бы летом приглашать на экскурсии? Что думаете, пишите".