"Захочешь – все съешь". Лолита рассказала о питании на съемках

Популярная певица и актриса Лолита Милявская рассказала на своей странице в соцсетях, что на съемках актерам зачастую приходится есть невкусные блюда.

Артистка отметила, что такое приходится терпеть многим, кто вынужден соблюдать диеты. На ролике, который Лолита опубликовала в Сети видно, что ее обед состоит из макарон, салата и котлет.

«Макароны, жестковатые котлетки и салатик. Знаете, как в меня помещаются макароны? Не то слово! Котлетки жестковатые, [но] жрать захочешь – все съешь. Привет всем, кто на диетах», — объяснила простым языком певица.