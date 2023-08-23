Рудова высказалась о неравных браках

Российская актриса Наталья Рудова рассказала о своем отношении к парам с большой разницей в возрасте. Об этом она порассудила в своих социальных сетях.

Она рассказала, что не поддерживает отношения, в которых у партнеров слишком большая разница в возрасте. Сама она бы не стала встречаться с мужчиной, который значительно старше ее, например, на 18 лет.

Также Рудова отметила, что ей несколько раз делали предложение руки и сердца ее возлюбленные. Всем она отказывала, мотивируя это тем, что не чувствовала любви по отношению к ним. Она добавила, что состояла в серьезных связях без брака и не стремилась к штампу в паспорте.