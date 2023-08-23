Сябитова рассказала о пластических операциях

Телеведущая Роза Сябитова рассказала о своих пластических операциях. Она также прокомментировала претензии звезд к пластическим хирургам. Об этом она сообщила в интервью изданию "Телепрограмма".

Звезда делала несколько пластических операций, среди которых подтяжка лица, блефаропластика, маммопластика и липосакция. Она отметила, что ее всегда предупреждали о возможных рисках, так как каждый организм по-разному реагирует на хирургическое вмешательство.

Сябитова добавила, что больше не планирует делать никаких пластических операций, так как израсходовала свой лимит наркоза. Сейчас она следит за своим здоровьем, чтобы красиво постареть.

"Считаю, что возрастным женщинам нужно следить за своим здоровьем, аккуратненько стареть", — заявила она.