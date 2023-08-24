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"С ужасом проснулась". Певица Анна Седокова рассказала о своем главном страхе

Анна Седокова, ранее отказавшаяся от алкоголя, заявила в соцсетях, что ей начали сниться кошмары. В них она, как и раньше, пила алкоголь.

Певица пояснила, что в недавнем сне она пила вино. Этот сон, по заявлению Седоковой, был очень реалистичным.

"Я с ужасом проснулась. Испугалась, что сделала это в жизни", - поделилась звезда.

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Анна Седокова отказалась от алкоголя и вредного питания месяц назад. По словам певицы, это время стало для нее "месяцем проработки себя, своих чувств и слабостей".

На 18-й день отказа от алкоголя, Анна призналась, что ей сложно ходить в рестораны и не заказывать любимый алкоголь. Однако, по словам певицы, такое решение помогло ей наладить режим сна и очистить кожу.

Раннее Седокова вспомнила, как было тяжело после ухода из "ВИА Гры"

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