Анна Седокова, ранее отказавшаяся от алкоголя, заявила в соцсетях, что ей начали сниться кошмары. В них она, как и раньше, пила алкоголь.

Певица пояснила, что в недавнем сне она пила вино. Этот сон, по заявлению Седоковой, был очень реалистичным.

"Я с ужасом проснулась. Испугалась, что сделала это в жизни", - поделилась звезда.

Анна Седокова отказалась от алкоголя и вредного питания месяц назад. По словам певицы, это время стало для нее "месяцем проработки себя, своих чувств и слабостей".