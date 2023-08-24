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Бритни Спирс снимает мужу квартиру почти за миллион рублей в месяц

Певица Бритни Спирс платит за жилье своего мужа Сэма Асгари, пока идет бракоразводный процесс. Об этом пишет издание TMZ.

Квартира для супруга обходится знаменитости в 10 тысяч долларов в месяц — 944 440 рублей по последнему курсу. Сэм Асгари съехал от певицы и сейчас живет в одном из самых элитных районов Лос-Анджелеса.

О разводе Бритни Спирс с мужем стало известно 16 августа. Супруги пробыли в браке всего один год. СМИ написали, что певица нападала на спящего Асгари, а сам мужчина обвинил ее в изменах.

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Накануне стало также известно, что паре пришлось поделить между собой даже пятерых домашних животных. Асгари достался доберман, которого он приобрел для охраны Спирс.

Ранее мы рассказывали, как певица прокомментировала расставание с супругом.

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