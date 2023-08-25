Популярный комик разводится после 12 лет брака

Популярный комик Денис Косяков разводится после 12 лет брака
Российский актер и телеведущий Денис Косяков разводится со своей супругой Еленой после 21 года отношений, 12 из которых они состояли в браке. Об этом комик сообщил в одном из эпизодов шоу "О чем (НЕ) говорят женщины".
Денис вместе с другими приглашенными гостями рассуждал о трудностях развода и в качестве примера привел собственную ситуацию.
"Прикинь: 21 год вместе, 2 детей, недвижимость... И вот тут выкарабкаться из этого посложнее. Тут уже и депрессия гораздо мощнее накатывает".
Комик признался, что они с женой уже переживали кризисы в отношениях после 7 и 14 вместе проведенных лет. Однако третий оказался для них решающим.
"Развод – тяжелая штука. Оно же на втором месте после смерти родственника, если не ошибаюсь. Я не ожидал, думал, что все будет проще", – поделился своими эмоциями Денис.