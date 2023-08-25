Меган Маркл вышла в свет без обручального кольца
Актриса и супруга принца Гарри Меган Маркл последние несколько недель появляется на публике без обручального кольца стоимостью £140 тысяч. Об этом сообщает издание Daily Express.
На фоне произошедшего поклонники заподозрили, что в семье Меган Маркл и принца Гарри есть проблемы – многие убеждены, что пара находится на грани разрыва.
Однако есть и те фанаты, которые убеждены, что Маркл просто потеряла кольцо.
Сама актриса не комментирует слухи о расставании с супругом.
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