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Меган Маркл вышла в свет без обручального кольца

Актриса и супруга принца Гарри Меган Маркл последние несколько недель появляется на публике без обручального кольца стоимостью £140 тысяч. Об этом сообщает издание Daily Express.

Меган Маркл вышла в свет без обручального кольца
© legion-media.ru

Стало известно, почему Меган Маркл таит обиду на Кейт Миддлтон

На фоне произошедшего поклонники заподозрили, что в семье Меган Маркл и принца Гарри есть проблемы – многие убеждены, что пара находится на грани разрыва.

Однако есть и те фанаты, которые убеждены, что Маркл просто потеряла кольцо.

Сама актриса не комментирует слухи о расставании с супругом.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что принцу Уильяму и Кет Миддлтон дали новые титулы.

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